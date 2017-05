Lopend Vuur: Scholieren moeten pas na de spits in de bus

Hoe kun je het beste de drukke ochtendspits in het openbaar vervoer ontlasten?

Dat kan bijvoorbeeld door scholieren op een ander tijdstip te laten reizen.Middelbare en mbo-scholen in onze provincie kunnen geld krijgen als zij hun lesroosters zó aanpassen, dat leerlingen buiten de ochtendspits reizen. Arriva, het OV-bureau Groningen Drenthe en Groningen Bereikbaar trekken er geld voor uit Nu zitten de bussen en treinen tijdens de spits soms overvol.