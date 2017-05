Meer FC-supporters reizen hun cluppie achterna

Het afgelopen seizoen werd FC Groningen meer achterna gereisd door de eigen supporters dan in de jaren ervoor. In totaal zijn er 4.566 uit-tickets verkocht, het jaar ervoor waren dat er net geen 4.000.

Dat blijkt uit cijfers van Waar Ook Heen en Awaydays NL. De Derby van het Noorden tegen SC Heerenveen werd het beste bezocht. Er reisden 1.200 man mee naar Friesland.Gemiddeld reisden 269 supporters de FC achterna, goed voor een dertiende plek in de Eredivisie. Vorig jaar stond FC Groningen nog zestiende in dit rijtje.Dit gemiddelde ligt lager dan in het seizoen 2014/2014. Toen waren echter geen uitsupporters welkom bij SC Cambuur.Awadays NL bracht de bezettingsgraag van plekken voor uitsupporters in kaart. Met 36,3 procent bezette stoeltjes in het uitvak staat de FC twaalfde, net boven SC Heerenveen.Feyenoord kent een bezettingsgraad van honderd procent. Stadgenoot Excelsior sluit te rijden met 16,5 procent.