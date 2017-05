Ommelander Ziekenhuis schrijft zwarte cijfers

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van 6,4 miljoen euro. De omzet was net als het jaar daarvoor 123 miljoen euro.

Bestuursvoorzitter Albert Koeleman is tevreden: 'We zijn bezig met nieuwbouw. Met zo'n project is veel geld gemoeid en het is van groot belang dat we financieel stabiel en gezond zijn.'De nieuwbouw in Scheemda verloopt volgens het Ommelander Ziekenhuis voorspoedig. In 2018 gaat het nieuwe ziekenhuis open. Om ook in de regio zorg te kunnen blijven leveren richt het ziekenhuis servicepunten op.In Veendam is al zo'n plek waar patiënten terecht kunnen voor bijvoorbeeld controleafspraken met specialisten. Ook in Delfzijl moet - na het verdwijnen van de locatie Delfzicht- zo'n servicepunt komen.De 6,4 miljoen die het ziekenhuis overhoudt gaan naar de reserves. Koeleman: 'Als ziekenhuis moeten we onverwachte investeringen zelf betalen. Daarvoor is het van groot belang dat we een redelijke spaarpot hebben.'Een jaar eerder leed het Ommelander Ziekenhuis Groningen nog een verlies van zes miljoen . Dat kwam toen door de verkoop van de panden in Winschoten en Delfzicht. Die leverden minder op dan het bedrag waarvoor ze in de boeken stonden.Het UMCG waar Ommelander Ziekenhuis Groningen onder valt schrijft over 2016 een positief resultaat van 13,8 miljoen. Daar zit de 6,4 miljoen van het Ommelander Ziekenhuis bij in, net als de resultaten van andere dochterondernemingen. Het jaarverslag met de financiële verantwoording van het UMCG laat nog op zich wachten. Het ziekenhuis moet de resultaten van het onderzoek en onderwijs nog met de Rijksuniversiteit Groningen afstemmen. Ommelander Ziekenhuis Groep: zes miljoen verlies maar toch tevreden (2016)