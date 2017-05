Stadse ziekenhuizen zetten in op 'stoppen met roken'

(Foto: Marco de Swart (ANP))

Het UMCG, Martini Ziekenhuis, Verslavingszorg Noord-Nederland en Menzis zetten samen een behandeling op voor rokers die willen stoppen.

De twee stadse ziekenhuizen willen investeren in hun rookstoppoli's. Daar kunnen de rokers terecht die niet alleen een tabaksverslaving hebben, maar ook ernstige lichamelijke of psychische klachten.



Rokers die geen bijkomende problemen hebben kunnen voor hulp bij het stoppen terecht bij hun huisarts. Op welke manier de poli's straks werken moet nog worden uitgewerkt.



Rookvrij UMCG

In 2019 moet bovendien het UMCG-terrein helemaal rookvrij zijn. Nu is er nog een rookhok in de buurt van de hoofdingang en ook binnen is een rookruimte voor patiënten. In juni kunnen de 13000 medewerkers van het ziekenhuis meedenken over het rookbeleid. De mening van patiënten wordt gepeild via Zorgbelang en de Cliëntenraad.



Martini

Het Martini Ziekenhuis heeft buiten twee rookplekken: één voor patiënten en één voor medewerkers. Een helemaal rookvrij terrein is volgens een woordvoerder niet haalbaar, omdat het verbod te lastig handhaven is.



Wel wordt de rook-abri voor patiënten bij de hoofdingang verplaatst als het voorplein eind dit jaar wordt aangepakt. De abri komt dan verder van de ingang te staan.



Onnodige doden

Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG roept woendsdag tijdens het KNMG-congres 'Maak de zorg rookvrij' pensioenfonds ABP op te stoppen met beleggen in tabak. Het is het enige fonds dat dit doet. 'Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland door het roken. Onnodig! Deze doden voorkómen is véél belangrijker dan het rendement van de investeringen in tabak.'



Schaamte

Aartsen wijst erop dat zijn medewerkers pensioenpremie moeten afdragen en zo dus mee-investeren in de tabaksindustrie. 'Ik sta hier namens ruim 13.000 UMCG'ers en in totaal 70.000 medewerkers van de acht UMC's en wij schamen ons voor deze investeringen.'

Door: RTV Noord