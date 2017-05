OM eist 19 jaar cel tegen Kasper B. voor moord op Hilly Rogaar (update)

Negentien jaar gevangenisstraf. Dat eist justitie tegen Kasper B. (44) uit Veendam voor het om het leven brengen van zijn ex-vrouw Hilly Rogaar.

Kasper B. had financieel voordeel bij de dood van zijn Hilly Gerben Wilbrink - Officier van Justitie

Officier van justitie Gerben Wilbrink acht bewezen dat hij met voorbedachte rade heeft gehandeld. En dat dus sprake is van moord, waar een zwaardere straf op staat dan bij doodslag.Kasper B. ontkent dat hij in de nacht van 4 op 5 november 2015 zijn ex om het leven heeft gebracht. Wel heeft hij toegegeven haar te hebben bedwelmd. Ook heeft hij een kussen op haar hoofd gedrukt. B. beweert dat Hilly nog leefde toen hij de woning verliet.Pikant is dat twee van hun drie kinderen de moordpoging meekregen in het verhaal van Kasper B. De oudste dochter zou in de deuropening hebben gestaan omdat ze wakker werd van het lawaai, de jongste dochter lag zelfs naast haar moeder tijdens de bedwelming.De vroegere partners lagen in een hoogoplopende vechtscheiding. Voor de dood van Hilly plaatste Kasper nog een aantal opvallende boodschappen op sociale media, zoals: 'Een goede ex, is een ex die niet ademt' en 'Die heks moet dood', schreef hij onder meer.Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs voor moord. Hij wijst onder meer naar op verschillende verklaringen van getuigen uit de directe omgeving van B. na de dood van Hilly. In die gesprekken heeft de verdachte bevestigd dat hij Hilly wel degelijk van het leven heeft beroofd, aldus het openbaar ministerie. Ook zijn er taps van zijn telefoon, die hier op wijzen.Verder wijst het OM er op dat hij voorafgaande aan de dood van Hilly op internet gezocht heeft naar 'de perfecte moord'. Ook zijn 'er voldoende aanwijzingen' dat B. op zoek was naar een vuurwapen. Zo heeft hij gebeld met een wapenleverancier, blijkt uit het politie-onderzoek.Er wordt verder op gewezen dat B. grote financiële problemen had. 'Hij had financieel voordeel bij de dood van zijn Hilly,' aldus de officier. Hij doelt daarbij op een levensverzekering van 100.000 euro.De nieuwe vriendin van Kasper, Liejanne H. (43), staat ook terecht. Ook zij lag in scheiding. Zij zou samen met K. plannen hebben gemaakt om ook haar ex-man van het leven te beroven. Volgens het Openbaar Ministerie is alleen bedreiging van deze ex-man te bewijzen, niet de voorgenomen moord.Tegen Liejanne H. is 2 jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.Advocaat Tjalling van der Goot vraagt om vrijspraak van Kasper B., en onderbouwt dat naar eigen zeggen met forensisch bewijs. Op het gezicht van de vrouw zijn sporen van twee kussens gevonden. B. beweert steeds dat hij er maar één heeft gebruikt, en ook zijn dna is maar op één kussen gevonden.Volgens Van der Goot is B. dus niet verantwoordelijk voor de dood. Wel voor mishandeling, aangezien de ether van B. wel is aangetoond op het lichaam van Hilly Rogaar. Ook de advocaat van Liejanne H. vraagt om vrijspraak. Ze beweert dat de familie van Kasper B. erop aandrong dat B. de rol van Liejanne flink moest aandikken.