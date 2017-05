'Moet het hier net als in Winsum een keer verschrikkelijk mis gaan?'

Inwoners van Loppersum maken zich zorgen over de spoorwegovergang bij het treinstation in het dorp. De lokale partij Loppersum Vooruit wil dat de gemeente en ProRail actie ondernemen.

De treinen van Groningen naar Delfzijl en van Delfzijl naar Groningen passeren elkaar in Loppersum. Als de trein uit Delfzijl binnen is, gaat de slagboom heel kort open. Er kan dan net een auto oversteken. Soms twijfelt een volgende automobilist of hij er ook nog snel over kan. Dit zorgt voor onveilige situaties, vinden Lopsters. 'Waarschijnlijk moet het net als in Winsum eerst een keer verschrikkelijk mis gaan', zegt één van hen.Volgens Erwin Swaagman van Loppersum Vooruit zijn er twee oplossingen: de trein langer laten staan in Loppersum of de spoorbomen dichthouden.De gemeente is al drie jaar in gesprek met ProRail over de situatie in Loppersum. Wethouder Rudi Slager: 'ProRail heeft dit zo ingesteld en zij zijn de deskundigen. Daar heb ik mij naar te voegen. Als je de bomen dichthoudt, leidt dat tot langere wachttijden. We willen ook niet dat mensen onder de bomen doorschieten.'