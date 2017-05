Cas König wordt de nieuwe directeur van Groningen Seaports

(Foto: LinkedIn)

Cas König wordt de nieuwe directeur van Groningen Seaports. König is op dit moment directeur van Klesch Aluminium in Delfzijl, het vroegere Aldel. Daarvoor was hij directeur van ESD-SiC, ook in de havenstad.

Hij wordt de opvolger van Harm Post, die in janauri bekend maakte op te stappen. Post stond sinds 1 januari 2001 aan het roer van de Groninger zeehavens.



Volgens Groningen Seaports is König een kenner van het noordelijk bedrijfsleven 'met speciale aandacht voor en affiniteit met de thema's milieu, gezondheid, veiligheid en omgeving in relatie tot bedrijvigheid'.



Cas König en zijn gezin wonen in Meedhuizen . Hij begint op 1 september in zijn nieuwe functie.

