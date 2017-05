Staten laat regie bij COA voor onafhankelijk onderzoek

De fracties in Provinciale Staten leggen zich neer bij het feit dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de regie blijft houden in een onafhankelijk onderzoek naar bodemvervuiling in Ter Apel.

De partijen zeggen allen dat ze een 'stevige vinger aan de pols' willen houden en gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) moet de Staten tijdig informeren over nieuwe ontwikkelingen. Het is voor de oppositiepartijen het maximaal haalbare in het debat. De coalitie houdt de rijen gesloten.Een paar weken geleden riepen coalitiepartijen D66 en SP de provincie nog op om zelf de regie te nemen in het onderzoek. Nu vindt SP-Statenlid Rikus Brader dat het 'vooral gaat om onafhankelijk onderzoek en niet om de onafhankelijkheid van de opdrachtgever van het onderzoek'.PvdA-Statenlid Dominique de Haas probeert het wel: volgens haar moet Provinciale Staten een eigen onafhankelijk onderzoek instellen. Maar wanneer de gedeputeerde laat blijken de zaak op de voet te volgen, trekt ze die motie in.Tot tevredenheid van de coalitie. 'Ik zei in de commissievergadering: gedeputeerde, verzin een list. Die list heeft ze verzonnen', benadrukt D66-voorman Henri Schijff.De voltallige oppositie heeft het in eerste instantie gemunt op gedeputeerde Nienke Homan. Er worden vraagtekens gezet bij de mate van onafhankelijkheid van het onderzoek naar de relatie tussen de vervuiling van het terrein en de gezondheid van de (oud-)medewerkers van het COA.Marc Scheffers (Groninger Belang) trekt een vergelijking met het gasdossier. 'Daar hebben we ook 'onafhankelijke' onderzoeken gezien van Arcadis en het bureau Witteveen & Bos.' Hij vraagt zich af of de onafhankelijkheid van het onderzoek in het geding is met het COA als opdrachtgever.Maar Homan denkt dat dit ook ter sprake komt wanneer de provincie zelf de regie heeft over het onderzoek. 'Aan de ene kant zijn wij een instantie met ontzettend veel expertise', vertelt ze. 'Aan de andere kant, krijg je dan ook niet de vraag of een slager zijn eigen vlees keurt? Dat is een spanningsveld.'De suggestie van de Partij voor het Noorden om een 'onafhankelijk vertrouwenspersoon' in te stellen voor de medewerkers en oud-medewerkers ziet Homan wél zitten.Daarmee komt ze voldoende tegemoet aan de bezwaren van de oppositie. Homan verwacht dat de onderzoeksopzet nog voor de zomer duidelijk is. Daarna zal het onderzoek starten.