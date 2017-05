FNV dreigt NS met acties

(Foto: Robin Utrecht)

FNV dreigt met acties op het spoor als NS niet stopt met de uitbesteding van de stationswinkels en niet met serieuze biedingen komt bij de aanbesteding van alle regionale spoorlijnen, waaronder die in Groningen.

De vakbond heeft het spoorbedrijf woensdag twee weken de tijd gegeven om op die eisen in te gaan.





FNV is al langer zeer kritisch op de toekomstplannen van NS. Het bedrijf wil zich de komende jaren concentreren op het hoofdrailnet en niet langer meebieden op regionale concessies. Daarbij worden horeca en winkels op de stations uitbesteed. De vakbond spreekt van een 'uitverkoop' die slecht zal uitpakken voor personeel, klanten en de schatkist.





Als het aan FNV ligt, dingt NS serieus mee naar alle trajecten die de komende tijd worden aanbesteed, te beginnen met de concessie in Groningen en Friesland. Ook wil de bond dat het bedrijf stopt met de centralisering van werkzaamheden en dat de tweede conducteur terugkeert op alle dubbeldekkers.

Door: RTV Noord Correctie melden