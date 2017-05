Hieperderiepe hoera!

Het is 20 jaar geleden dat De Riepe voor het eerst op straat werd verkocht. Dankzij deze Groningse straatkrant kregen daklozen een kans op een beter leven. Inmiddels is het magazine een begrip in heel Noord-Nederland.

Humberto Tan

Donderdag verschijnt het jubileumnummer van De Riepe. Ex-dakloze en oud-De Riepe-verkoper Gerard Wessel reisde voor deze speciale uitgave af naar Amsterdam voor een ontmoeting met Humberto Tan. 'Ik kan me voorstellen dat je dit interview een beetje eng vindt,' grapte Wessel. 'Daarom heb ik iets meegebracht om de sfeer van RTL Late Night na te bootsen en je op je gemak te stellen.' Uit zijn tas viste Wessel de bekende kaasstengels en zette deze op tafel. Het ijs was gebroken. Er volgde een gesprek over Humberto's worstelingen en zijn contacten met daklozen.



Naast het interview met Tan staat er ook een gesprek met Anita Witzier in. Ook is het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van De Riepe te lezen in het jubileumblad.



Dagbesteding

Wessel verkoopt De Riepe niet meer. 'Dan kom ik mensen uit mijn oude kringetje tegen en dat wil ik niet. Ik heb nu een nieuw sociaal netwerk. Maar voor daklozen is het verkopen van De Riepe een mooie dagbesteding en je verdient er een zakcentje mee', besluit hij.

