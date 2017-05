'Ik heb goeie hoop op een keten die Winschoten niet heeft'

Met oud-Winschoter en acteur Marcel Hensema als boegbeeld presenteert de gemeente Oldambt zich deze week op de grootste vastgoedbeurs van Nederland: de Provada in de Rai in Amsterdam. Doel: investeerders en ondernemers naar Oost-Groningen halen.

Met een immense stand worden Blauwestad en Winschoten Winkelstad aangeprezen met een flinke afvaardiging vanuit het stadhuis en ondernemers uit het Oldambt.Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is enthousiast. 'Het loopt hier af en aan met potentiéle investeerders. Je merkt dat er toch behoorlijk wat interesse is. Zo had ik net een gesprek met een vertegenwoordiger van een winkelketen die oren heeft om naar Winschoten te komen. Ik heb erg gooie hoop dat ie naar het Oldambt komt.'Ook is de burgemeester lovend over de rol van acteur Marcel Hensema. 'Hij is een prima ambassadeur en vervult zijn rol met verve. Een prima kerel'.