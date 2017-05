Pinkpop-optreden Live krijgt Gronings tintje

'Zin om aanstaande maandag met ons op te treden op Pinkpop?'. Wie een dergelijke vraag krijgt, hoeft niet lang na te denken over het antwoord. Zeker niet als de vraag van de Amerikaanse rockband Live komt. De gelukkige? Groninger Reinout Douma, orkestleider en pianist van het Noordpool Orkest.

Misschien oefenen we Overcome nog samen in de kleedkamer Reinout Douma - Pianist / Componist

'Ik had alleen wat compositiewerk liggen, maar hoefde niet zelf te spelen. Leuk om dan naar Landgraaf te rijden om voor zo´n publiek te spelen.'Dat uitgerekend de 42-jarige Douma een mailtje van het Live-management kreeg, is geen toeval. In 2014 verzorgde hij namelijk met frontman Ed Kowalczyk de openingsact op het festivalpodium in Landgraaf. Destijds gesteund door het voltallige Noordpool Orkest. Dit keer staat hij er alleen voor.'Ze bedachten blijkbaar dat ze nog een pianist konden gebruiken. Ik speel dus specifieke liedjes mee op de piano, zoals het wereldwijd bekende nummer. In 2014 speelden we voor vijftigduizend man. Een bijzonder moment.'Omdat hij de vraag last minute kreeg, is er niet veel tijd om te repeteren. Geen probleem, vindt Douma.'Samen met de band oefenen gaat denk ik niet gebeuren. Ik heb alle songs al eens eerder gespeeld en ze gaan er vanuit dat ik het professioneel voorbereid. Misschien speel ikvooraf nog in de kleedkamer op mijn keyboard samen met Ed.'