Leerlingen Praedinius dingen mee naar KNAW-prijs

Twee leerlingen van het Praedinius Gymnasium in Groningen zijn in de race voor de KNAW Onderwijsprijs. Ezra Bekkering en Floran Brinkman nemen het met hun werkstuk 'microbacteriële brandstoffen' op tegen elf andere genomineerden.

Wadmodder van Schiermonnikoog

Het Groningse duo onderzocht welke suikers het beste zouden zijn voor bacteriën om te kunnen omzetten in stroom. Ze testten hun hypothesen in de praktijk.



Ze vergeleken hierbij zelfopgekweekte bacteriën uit wadmodder van Schiermonnikoog, tuingrond uit Niekerk en grachtwater uit Groningen. In de begeleidende brief schrijven ze dat er weken waren dat ze langer in het practicumlokaal verbleven dan in alle andere lokalen bij elkaar.



Studiebeurs

De KNAW beoordeelde dit jaar 324 profielwerkstukken van 166 verschillende scholen. De uitreiking van de Onderwijsprijs is op 13 juni in Amsterdam. De winnende leerlingen ontvangen een studiebeurs voor hun eerste collegejaar. De eerste prijs is 2.000 euro, de tweede prijs 1.500 euro, de derde prijs 1.000 euro.

