Koopzondagrel Paddepoel loopt hoog op: 'De sfeer is om te snijden'

Het conflict in winkelcentrum Paddepoel in Groningen over de openingstijden loopt steeds verder op. Twee bestuursleden van de winkeliersstichting beschuldigen de eigenaar van Paddepoel Fietsen van bedreiging.

In een brief aan Peter Oest van Paddepoel Fietsen schrijven bestuursleden Hans Gestel en Johan Veldsema dat hij gedreigd heeft met de woorden 'Ik sla je helemaal verrot' en 'Wij komen terug om je winkel eens flink te verbouwen'. Dat vinden ze veel te ver gaan. Ook verwijten ze Oest dat hij negatieve media-aandacht zou zoeken en daarbij een vertekend, eenzijdig en schadelijk beeld van de situatie zou geven.Oest is niet onder de indruk van de brief en ontkent dat hij de twee heeft bedreigd. Wel is hij het meer dan zat. 'Van mij mag alles naar buiten. De sfeer is hier om te snijden.'De bestuursleden van de winkeliersstichting willen de brief niet voor RTV Noord toelichten. Aan Oest schrijven ze dat ze hopen dat hij positief aan de toekomst wil werken.Paddepoel Fietsen is één van de zaken die voor de rechter moet verschijnen omdat de Vereniging van Eigenaren (VVE) boetes betaald wil zien. Het gaat om boetes voor het te vroeg sluiten op de koopavond (20.00 in plaats van 21.00 uur). Ook eist de VVE een bedrag aan niet-betaalde contributie op.Oest stapte uit de vereniging en betaalt sindsdien niet meer. Maar volgens de VVE kan dat niet zomaar. De totale boete bedraagt 22.000 euro. De boetes voor dicht blijven op zaterdagmiddag tussen 17.00-18.00 uur en koopzondag zijn nog niet meegenomen.Op zijn beurt daagt Peter Oest het bestuur van de winkeliersstichting. Dat doet de winkelier samen met Primera, Sooloo Mannenmode en Fleurshop Bloemen Groningen. De vier willen dat de vergadering waarin besloten is over opengaan op zondag, nietig wordt verklaard. Als de rechter daarmee instemt, komen volgens hen ook de boetes te vervallen.Ondertussen is de gemeentelijke bemiddelaar bezig een enquête op te stellen voor de winkeliers in het winkelcentrum. Daarin wordt gevraagd naar hun mening over de openingstijden. Die enquête moet als basis dienen voor definitieve openingstijden.