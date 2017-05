Oppositie Staten woedend om afblazen debat tiltmeters

De VVD, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden zijn furieus over het feit dat hun voorstel om in debat te gaan over het uitblijven van tiltmeters in onze provincie, door de coalitiepartijen en de Partij van de Arbeid is afgewezen.

De coalitie weigert gewoon een debat over tiltmeters. Dit heb ik nog nooit meegemaakt Mirjam Wulfse - VVD

De partijen wilden dit agendapunt woensdagochtend aan de vergadering van Provinciale Staten toevoegen, maar de SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij van de Arbeid vonden dit niet nodig.'Onvoorstelbaar', zegt PVV-Statenlid Ronald Katee. 'Dit is een nederlaag voor de democratie. Het voelt heel erg dat ons een debat onthouden is.' Hij wordt gesteund door VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse. 'Dit is een dieptepunt voor de democratie. De coalitie weigert gewoon een debat over de tiltmeters. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.'De oppositiepartijen wilden in navolging van de commissievergadering van vorige week met gedeputeerde Eelco Eikenaar debatteren waarom hij niet meer druk op Nationaal Coördinator Hans Alders zet om het plaatsen van tiltmeters in onze provincie te realiseren. De tiltmeters zijn een instrument om een causaal verband aan te tonen tussen aardbevingen en schade aan gebouwen als gevolg van die aardbevingen.Maar een meerderheid ziet zo'n debat niet zitten. 'We hebben het er kortgeleden nog over gehad', zegt Statenlid Ankie Beenen (PvdA). 'De gedeputeerde heeft toegezegd dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar onafhankelijke meettechnieken. Dat willen we afwachten.'Met die reden steunt de PvdA de afwijzing van de coalitie. Volgens de sociaal-democraten is het zeker ook geen beperking van de democratie. 'Hiermee is het niet afgelopen, er komt nog een debat. Ons democratisch proces gaat straks prima door, alleen op een bredere basis.' Tiltmeters aardbevingsgebied komen in zicht (oktober 2016) 'Kamp komt afspraken over tiltmeters niet na' (januari 2016)