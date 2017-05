Vergnes sleept NAM, CVW en Alders voor de rechter

Vergnes Expertise uit Leek sleept de NAM, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders voor de rechter. Het bedrijf wil weer contra-expertises doen van bevingsschade en spant een kort geding aan.

Vergnes voerde in opdracht van de NAM contra-expertises uit, maar de NAM vond de rapporten van Vergnes niet goed onderbouwd en zegde het vertrouwen in Vergnes op.Volgens Vergnes ligt het verhaal anders: de NAM wilde niet meer met het bedrijf samenwerken, omdat Vergnes de NAM teveel geld kostte.Door de NAM afgewezen schades werden na contra-expertises van Vergnes namelijk tóch als schade beoordeeld. 'Schade die de NAM en de Nederlandse Staat moet vergoeden', aldus Vergnes.Het kort geding dient op 7 juni bij de rechtbank in Assen.