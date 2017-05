Partijen willen opheldering over spoorlijn: 'Stadskanaal wacht lang genoeg'

Stadskanaal moet te lang wachten op duidelijkheid over een treinverbinding met Veendam. Dat vinden de Statenfractie van de ChristenUnie en de Knoalster CDA en Partij van de Arbeid.

Richt je wat minder op de Friesenbrücke en wat meer op de eigen spoorlijn richting Stadskanaal Egbert Hofstra - PvdA-fractievoorzitter

'Ik heb het gevoel dat iedereen een afwachtende houding heeft', zegt PvdA-fractievoorzitter Egbert Hofstra uit Stadskanaal. 'Ik snap dat de provincie ook afhankelijk is van het Rijk en ProRail. Maar wat doet de gedeputeerde zelf om een snel besluit van deze partijen af te dwingen? Ik zet er mijn vraagtekens bij.'Ook het CDA in Stadskanaal vindt dat er meer vaart kan worden gemaakt. De Statenfractie van de ChristenUnie heeft zelf maar opheldering gevraagd bij ProRail. 'En uit dat contact hebben we begrepen dat ze nog voor de zomer een besluit nemen', legt Statenlid Rinze van den Born uit. 'Zodra dan duidelijk is of ProRail wel of niet wil meewerken, kan de provincie zelf de volgende stap zetten. Stadskanaal wacht nu al lang genoeg.' Maandag liet de STAR weten dat de provincie Groningen meer vaart kan maken met de trein naar Stadskanaal. Als eigenaar van de grond tussen Veendam en Stadskanaal voelt de STAR zich te weinig betrokken. Hofstra begrijpt dat wel.'Ik zou zeggen: ga aan de slag. Provinciale Staten, richt je wat minder op de Friesenbrücke en wat meer op de eigen spoorlijn richting Stadskanaal. De lijn richting Duitsland is belangrijk, maar dit wordt nog wel eens vergeten.'Volgens Hofstra moet snel duidelijk worden of het plan doorgaat of niet. 'De Langman-gelden van 65 miljoen euro zijn nu beschikbaar. Als de trein niet doorgaat, wat ik niet hoop, moeten we het geld voor andere infrastructurele projecten inzetten. Bijvoorbeeld door het verdubbelen van de N366 op het hele traject.'Tijdens de Algemene Beschouwingen in juni zal de PvdA dit in de raad van Stadskanaal aan de orde brengen.