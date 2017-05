Zwemmers Papiermolen krijgen avonduur niet terug

Zwembad De Papiermolen in Groningen gaat dit seizoen 's avonds een uur eerder dicht dan voorgaande seizoenen.

Op die manier betaalt de gemeente het eventuele langer openblijven op mooie zomeravonden.ChristenUnie in de stadse gemeenteraad is blij met de proef waarbij het zwembad tot een uur of negen 's avonds open blijft als het warm is, maar voelt er niks voor om het zwembad op normale dagen dan juist éérder dicht te doen.De partij deed een oproep aan burgemeester en wethouders om het hele seizoen tot 20.00 uur open te blijven, maar deze kreeg onvoldoende steun in de gemeenteraad. Het zwembad blijft dit seizoen dus open tot 19.00 uur op normale dagen, en op bijzonder zomerse dagen tot 21.00 uur.Het zwemseizoen is overigens een week later begonnen dan normaal, zodat het zwembad aan het eind een week langer open kan blijven. De gemeente kiest hiervoor omdat het steeds vaker juist in de nazomer mooi weer is.