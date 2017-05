Noord Vandaag: 'Heeft Jesse wel zoveel geweld gepleegd?'

Waarom werd Jesse van Wieren op Nieuwjaarsdag 2016 op gruwelijke wijze vermoord? Om die vraag draait het op de openingsdag van het proces tegen hoofdverdachten Rhowan P. en Desiree G.

Jesse was op zoek naar drugs, werd binnen gelaten door Rhowan P. en viel hem vervolgens aan. Volgens Rhowan P. was er sprake van noodweer. Het OM zet grote vraagtekens bij die uitleg. 'Heeft Jesse wel zoveel geweld gepleegd? En hoe kan het dan dat er in de slaapkamer allerlei bloedspatten zijn aangetroffen?'In een andere geruchtmakende moordzaak werd 19 jaar cel geëist tegen Kasper B. Hij vermoordde zijn ex-vrouw Hilly Rogaar in het bijzijn van hun drie kinderen. 'Deze kinderen zullen zonder hun moeder verder moeten, in het besef dat hun vader verantwoordelijk is voor hun dood', stelt de officier van justitie.De laatste jaren van je leven wil je rustig door kunnen brengen. Een grote verhuizing hoort daar niet bij. In Leek kunnen ouderen nu terecht in een nieuw hopsice. 'Heel belangrijk in de laatste fase van je leven', vertelt de eigenaresse.Graffiti, vogelpoep, scheurtjes, roest... Het Peerd van Ome Loeks krijgt het zwaar te verduren, zo in de buitenlucht. Maar na een flinke poetsbeurt kan het beeld er weer jaren tegenaan.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist