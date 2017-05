Ook Drenthe investeert miljoenen in Groningen Airport Eelde

De provincie Drenthe heeft woensdag ingestemd met een investering van 13,8 miljoen euro voor de ontwikkeling van Groningen Airport Eelde (GAE).

'Het is belangrijke bovenregionale infrastructuur, dat mag wat kosten', zegt het Drentse statenlid Johan Baltes tegen RTV Drenthe. Het was al verwacht dat de provincie zou instemmen.Eerder stemde de provincie Groningen al in met een investering van eenzelfde bedrag. Alle aandeelhouders moeten in totaal 46 miljoen steken in de luchthaven. Het is de hoop dat ondernemers voor bedrijvigheid op het vliegveld gaan zorgen en meer vanaf Eelde gaan vliegen.Het is nog de vraag wat de andere aandeelhouders, de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, gaan doen. Zowel in Groningen als Assen is weerstand.