Jur Vrieling: 'Blij dat ik op dit niveau terug ben'

Het zag er een tijdje somber uit voor Jur Vrieling. De springruiter uit Holwierde beleefde vorig jaar dramatische Olympische Spelen en moest begin dit jaar ook nog zijn toppaard Zirocco Blue met pensioen laten gaan. Maar sinds afgelopen weekend is Vrieling weer terug aan de wereldtop.

Hij ziet slecht met links, dus de linkerbocht moet ik wat groter maken Jur Vrieling - springruiter

Samen met zijn elfjarige tophengst VDL Glasgow won Vrieling als eerste Nederlander ooit één van de belangrijkste toernooien ter wereld: de Grote Prijs van Rome.'Een zwartere dag dan met Zirocco Blue op de Spelen bestond er gewoon niet. Ik heb er een boel van geleerd en ben blij dat ik een paar heel goede paarden heb en dat er gelukkig ook heel veel mensen achter me zijn blijven staan. Ik ben blij dat ik op dit niveau weer terug ben', lacht Vrieling.De prestatie is extra knap, omdat het paard niet uitblinkt om z'n snelheid. Dat komt doordat Glasgow aan een kant minder ziet. 'Linksom ziet hij een stuk minder en de linkerbocht moet ik dus groter maken.'De zege in Rome wekt ook de verwachting dat Glasgow misschien wel net zo succesvol kan worden als zijn illustere voorgangers: VDL Bubalu en VDL Zirocco Blue. 'Bubalu is wereldkampioen geweest, Zirocco Blue is Europees kampioen geweest. Glasgow heeft 'nog maar' Rome gewonnen, maar het zit er wel in.'Eind augustus zijn de Europese kampioenschappen voor springruiters in het Zweedse Göteborg. 'Ik denk dat we een redelijke kans hebben om daar heen te mogen', besluit Vrieling hoopvol.