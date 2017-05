Rechtszaak Jesse van Wieren: Meer vragen dan antwoorden op eerste dag van proces

Wat is er gebeurd in het huis van moordverdachten Rhowan P. en Desiree G. tijdens Nieuwjaarsnacht 2016 toen Jesse van Wieren werd vermoord? Daar buigt de rechtbank in Groningen zich over. Woensdag was de eerste zittingsdag.

Jesse van Wieren werd op 1 januari 2016 mishandeld, vermoord en begraven. Hij is tenminste 23 keer gestoken, waarna zijn keel werd doorgesneden. Vervolgens is zijn lichaam naar de tuin gesleept, waar Rhowan P. het later zou hebben begraven.Zowel de verdachten als het slachtoffer waren tijdens de fatale nacht onder invloed en drugs. De verdachten verklaren elk minstens tien liter alcohol op te hebben. Eerder verklaarden ze ook cocaïne gerookt te hebben, iets wat ze zich op de zitting niet meer kunnen herinneren. Uit onderzoek blijkt dat Van Wieren onder invloed was van drank, cocaïne en cannabis.Wat er die nacht precies gebeurd is, wordt tijdens de zitting in Groningen niet duidelijk. Rhowan P. en Desiree G. houden vol dat het noodweer was. Van Wieren zou volgens hen aan hebben gebeld omdat hij drugs wilde kopen. Eenmaal binnen kregen de twee ruzie. Volgens Rhowan P. omdat Van Wieren maar bleef vragen naar een vriend van hem, die eerder ruzie had gehad in Café Willibrord in Kloosterburen.Rhowan P. wilde het slachtoffer het huis uit hebben. 'Ik kende hem niet, dus ik praat niet over namen. Toen sloeg hij mij ineens. Hij bleef maar doorgaan.'Later vraagt Rhowan P. om een mes, dat Desiree G. hem geeft. 'Ik dacht dat Rhowan alleen maar wilde dreigen, ik had niet verwacht dat hij hem zou ombrengen', reageert G. hierop. P. zelf zegt last van 'zwarte vlekken´ te hebben.'Ik kan mij niet herinneren dat ik om een mes heb gevraagd. Wel kan ik me herinneren dat ik een mes in de hand had. Ik neem aan dat als mijn vriendin zegt dat ik om een mes heb gevraagd, dat het wel klopt. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik iemand kon neersteken. Ik wilde hem alleen maar uit huis hebben.' Later zegt hij, dat hij het mes nodig had omdat Van Wieren te sterk voor hem was.Toch blijven er bij de rechtbank nog vragen open en lijkt er ook een ander scenario mogelijk. Rhowan P. zou zijn vriendin en Van Wieren betrapt kunnen hebben. Zo is er bloed in de slaapkamer aangetroffen, waar beiden ontkennen te zijn geweest met Van Wieren. Ook is Van Wieren met open gulp in het graf gevonden.Verder werd Van Wieren met cocaïne in zijn broekzak gevonden, terwijl hij volgens het tweetal aanbelde voor drugs. 'Ja, dat snap ik ook niet. Het komt niet van ons. Misschien was het een smoes. Hij komt bij ons voor drugs, maar begint meteen over de ruzie in het café', zegt Rhowan P. hierover.Daarnaast zijn er meerdere verklaringen over hoe Van Wieren in het huis van de twee is gekomen, komt er geen duidelijkheid of Van Wieren wel of geen overhemd droeg tijdens de vechtpartij en zijn zijn schoenen brandschoon in de kruipruimte gevonden.Volgens Rhowan P. heeft hij de schoenen in de kruipruimte gegooid, maar niet schoongemaakt. Snel komt hij daarop terug. 'Ik heb ze in een emmer sop gegooid, die stond daar nog van het schoonmaken. Ik herinner me het weer. Waarom ik ze in de kruipruimte heb gegooid? Ik was in paniek en had dat een keer in een film gezien.'Aan het eind van de middag, mogen de nabestaanden van Jesse van Wieren een slachtofferverklaring voorlezen. Zijn moeder neemt als eerste het woord. 'Veel plezier, wees voorzichtig, zei ik vlak voor Nieuwjaarsnacht tegen hem. Op 9 januari kwam Jesse thuis, in een kist.'De moeder vertelt over de impact van de moord op het gezin. 'Ik zie mijn kinderen, mijn lieve dappere kinderen. Verdrietig en moedeloos, zich zorgen makend. Ik zie mijn man, ik ken hem al heel lang en heel goed. Het doet me pijn om hen zo verdrietig en verslagen te zien, en ik kan hem niet troosten. Want zijn verdriet is ook mijn verdriet. Maar ik heb geen keuze, die keuze is voor mij gemaakt.'Ook de vader en zus van Jesse spraken tegen de rechtbank. 'Het lijkt alsof de wereld helemaal anders is. Maar dat is niet zo, wij zijn anders. Ik zie aan mijn moeder dat ze er alles aan doet om te voelen wat Jesse heeft gevoeld', verklaarde zijn zus.Van Wierens vader kan het verhaal van de verdachten niet geloven. 'Jesse was geen ruziezoeker. Hij was niet agressief. Iedereen die Jesse kende zal dat beamen.'De rechts zaak tegen Rhowan P. en Desiree G. gaat vrijdag verder. Dan zal de officier van justitie ook met de strafeis komen.