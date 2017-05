Fietsers op de Helperzoom mogelijk geholpen door slim stoplicht

De gemeente bekijkt of de Helperzoom in Stad een dynamisch verkeerslicht kan krijgen. Met die oplossing krijgen automobilisten die uit de nieuwe tunnel komen alleen voorrang op drukke momenten.

Op rustige momenten van de dag kunnen fietsers op de Helperzoom voorrang krijgen.Over de Helperzoom loopt straks de Fietsroute Plus tussen Haren en Groningen. Fietsers krijgen aan de oostkant van de Helperzoom een breed nieuw fietspad, maar komen bij de tunnel veel autoverkeer tegen. Die kruising met de tunnel is veel raadsfracties en de Fietsersbond een doorn in het oog.Wethouder De Rook wil fietsers eigenlijk geen voorrang geven. Dit zou onveilig zijn voor auto's die in de tunnel vast kunnen komen te staan als ze op fietsers moeten wachten. Maar onder druk van de raad komt hij nu met deze oplossing, die wel nog helemaal moet worden uitgezocht.Met behulp van een model bekijkt de gemeente eerst de gevolgen voor het verkeer. Daarna moeten verkeersregelaars tijdelijk op momenten van drukte automobilisten van en naar de tunnel voorrang geven. Als dit bevalt komt er zo'n dynamisch verkeerslicht dat drukte kan detecteren en automobilisten dan voorrang geeft.