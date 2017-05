Verdwenen laatste wedstrijdbal VV 't Zandt is terug

De verdwenen wedstrijdbal van VV 't Zandt is terecht. Dat meldt de club op zijn facebookpagina. De speciale bal verdween zaterdagmiddag na de laatste wedstrijd van de club.

'Een anoniem persoon heeft de speciale Eredivisiebal vanmiddag terugbezorgd bij een van de leden van de voetbalclub', staat op de pagina. Wie dat was en hoe hij de bal kreeg, vertelt het verhaal niet.De speciale Eredivisiebal was ontworpen door tattookoning Henk Schiffmacher. De club had de eer om als eerste met de nieuwe bal te spelen. VV 't Zandt houdt na 85 jaar op te bestaan.