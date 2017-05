Koningin Máxima geeft startschot Burendag in Nieuw-Buinen

Koningin Máxima komt naar Nieuw-Buinen. Dinsdag 13 juni geeft ze in het dorp het startsein voor de twaalfde editie van Burendag.

Geweldig! Ik geloofde het eerst niet´ Derk Smit - Dorpsbelangen

Máxima komt naar het dorpshuis en zal ook praten met inwoners en vrijwilligers van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen, dat de Burendag in het dorp organiseert. Dat meldt RTV Drenthe Derk Smit van Dorpsbelangen is erg blij met de komst van de Koningin. 'Drie maanden geleden werd ik gebeld door een meisje van het Oranjefonds. Of wij ook weer mee gingen doen aan Burendag. Een paar weken later belde een meneer van het fonds en hij vertelde mij dat Máxima het startsein bij ons zou gaan geven. Geweldig! Ik geloofde het eerst niet, ik heb hem gevraagd een bevestiging per mail te sturen.'Burendag vindt dit jaar op 23 september plaats. Vanaf 13 juni kunnen buurten zich aanmelden en geld vragen voor de activiteit die ze willen organiseren.De dag wordt elk jaar georganiseerd door Het Oranje Fonds en Douwe Egberts en is bedoeld om het contact tussen buurtgenoten te bevorderen. Nieuw-Buinen doet voor de zevende keer mee aan Burendag.