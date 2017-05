Na de zomer duidelijkheid over woontoren Reitdiep

Na de zomer wordt duidelijk of de woontoren in de Reitdiephaven in Stad er komt.

Alle kleine beetjes helpen, ook op deze plek Sebastiaan Ruddijs - PvdA

Dan komen burgemeester en wethouders met een concreet voorstel voor woningbouw op de festivallocatie. In de tussentijd doet de gemeente extra onderzoek naar onder meer windhinder, gevolgen voor het verkeer en de economische impact voor de haven.De gemeenteraad hoefde woensdagavond geen besluit te nemen, maar kon wel wensen en bedenkingen meegeven. Uit de discussie bleek dat er geen meerderheid is voor een toren van drieënvijftig meter hoog. De grootste partij, D66, gaf de doorslag: zij zien op dit moment niks in een woontoren.Belangrijkste bezwaar voor D66 is dat bewoners niet goed zijn meegenomen, terwijl er wel de suggestie was gewekt dat ze mee mogen beslissen. Raadslid Berndt Benjamins: 'Inpassing van hoogbouw in de wijken vraagt zorgvuldigheid.'Die zorgvuldigheid moet dus komen van extra onderzoeken en nieuwe gesprekken met bewoners. Pas daarna komt het college met een voorstel waar de raad over moet besluiten. Wethouder Van der Schaaf: 'We bouwen deze extra tussenstap in. We moeten eerst dingen uitzoeken voordat we een planologische procedure opstarten.'Voorstanders van de toren noemen vooral de krapte op de woningmarkt als reden om te bouwen. Sebastiaan Ruddijs van PvdA: 'We moeten ook staan voor al die mensen die in het goedkope en middensegment een woning zoeken. Ik maak me er niet populair mee, maar alle kleine beetjes helpen, ook op deze plek.'Vraag is wat D66 besluit als de onderzoeken klaar zijn en bewoners opnieuw bij het proces zijn betrokken. De collegepartij is nu tegen maar steunde een motie van ChristenUnie om de woontoren uit te sluiten niet.Bewoners moeten dus nog een paar maanden wachten. Ze zijn ervan overtuigd dat een woontoren de haven zal schaden, alleen al omdat de wind zo sterk zal zijn dat bootjes wegblijven.