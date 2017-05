Verkoop seizoenkaarten FC Groningen valt tegen: 'Mensen willen vermaakt worden'

De seizoenkaarten van FC Groningen vliegen nog niet als warme broodjes over de toonbank. Tot nu toe werden er zo'n negenduizend verkocht. 'Dat is echt minder dan voorgaande jaren', treurt Matthias Mulder, hoofd ticketing bij de club.

'Natuurlijk maken we ons daar zorgen over. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat supporters toch kiezen voor een seizoenkaart.'FC Groningen kende dit seizoen degradatiezorgen maar eindigde uiteindelijk als achtste in de competitie. In de play-offs voor Europees voetbal werd de club uitgeschakeld door AZ. Mulder denkt echter niet dat het geboden spel de hoofdreden is van de tegenvallende verkoop.'Over het niveau van het voetbal gaat het niet, maar mensen willen wel vermaakt worden. Dat is wel een factor.'