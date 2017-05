Spelers verlaten degraderende tafeltennisclub

De degradatie uit de eredivisie van Klimaatgroep Stars uit Middelstum heeft gevolgen voor het volgende seizoen. Zowel Colin Rengers als Arnoud Meijer verlaten de tafeltennisclub.

Rengers wil graag op het hoogste niveau blijven spelen. Hij heeft al wel een nieuwe club uit de Eredivisie, maar wil nog niet zeggen welke. Meijer is inmiddels ingelijfd door eerste divisionist SKF uit Veenendaal.



Routiniers

Volgend seizoen heeft de ploeg twee routiniers achter de tafel. Jan Tammenga gaat nog een jaartje door. Hij krijgt gezelschap van Peter Verweij.



Talenten

Daarnaast mag de Chinese Shuo Han Men het tegen mannen opnemen. Zij is de beste jeugdspeelster van Nederland en speelt bij de vrouwen van Den Helder in de Eredivisie. Het team bestaat verder uit de talentvolle Pim van Schaik en reserve Thomas Kuijer

Door: Henk Elderman