Opende heeft nu Kor Dijkstraplein

In Opende is woensdagavond het Kor Dijkstraplein in gebruik genomen. Het plein is het nieuwe, verharde oefenveld van Bicycle Showband Crescendo.

De showband eert met de naamgeving de vorig jaar plotseling overleden burgemeester Kor Dijkstra. Het straatnaambord werd onthuld door de kleinkinderen van Dijkstra.Dijkstra was een groot fan van het wereldvermaarde fietsende muziekkorps. Hij ging geregeld met het orkest mee naar binnen- en buitenlandse optredens. 'Dat vond hij prachtig', weet zijn weduwe Lies Dijkstra. 'Als hij met Crescendo op reis ging dan was hij helemaal zich zelf en zeker geen burgemeester van Grootegast. Ze hadden altijd geweldig veel plezier en ik gunde mijn man die uitstapjes.'Volgens Alex Nieuwland, voorzitter van Crescendo, is het logisch dat het plein de naam draagt van de overleden burgemeester. 'Hij heeft veel voor ons betekend, zowel als burgemeester, als privé. Hij verdient het om hiermee geëerd te worden.'Het nieuwe plein is een langgekoesterde wens van het muziekkorps. Voor repetities was het orkest afhankelijk van grote parkeerterreinen bij bedrijven. Dan werd er weer in Surhuisterveen gerepeteerd, dan weer in Opende. Nieuwland: 'Het gevolg was dat we van hot naar her reisden en veel tijd kwijt waren met het vervoer van de fietsen en instrumenten. Dit nieuwe plein is ideaal.'