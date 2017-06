Twij Deuntjes met pinksteren: hemelse en oardse zoaken:

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Van bekering tot waarklooshaid, van poedies tot ranja: Twij Deuntjes is as t leven zulf

Zundag 4 juni



Jan Henk de Groot - Janine



Zuver Scheerwol - Piene in mien haart



Krödde - Rousteg Hoes



Gert Sennema & Westkantstad - Hai mien laive



Wia Buze - Neem ais n kind bie de haand



Egbert Meyers - Veurzichteg mit mien lieve



Peter Buwalda - Filosofisch uur



Dougie MacLean - Are Ye sleepin’ Maggie



Van De Straat - Terwiel dast doe nog bie mie bist



Arno Adams - Splinters



Bert Hadders & De Nozems - Pekelder waals



Ellis ten Donkelaar - Doar achter in dei loane



Willem Vermandere - El camino



Uur 2:



Snikhait - Stuutsiekoorn



Wat Aans! - Mien poedie



Mark Brinkhuizen - Ze is t padje kwiet



Edwin Jongedijk - Westerlee



Gert Sennema & Westkantstad - Bekering Noabij



Reinhard Meij - Sternblauer Trenchcoat



Harry Niehof - Verloren laid



Gurbe Douwstra - As it myn tüd is



Daniël Lohues - Weiteveen



Will Stevens - As ‘n speer



Jan Veldman - Waarkloos



De Pompers - Ranja



Dion Bouwes - Duuster



Yan Tiessen - La dispute

