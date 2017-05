Brand vernietigt oud Volkswagenbusje

(Foto: Iris Haverdings/112Groningen)

Aan de Oostumerweg in Garnwerd brandde woensdagavond een oud type Volkswagenbusje uit. Dat gebeurde omstreeks 21:00 uur.

De brandweer, die met twee voertuigen uitrukte, kon bij aankomst niets meer doen dan nablussen.



De bus wordt later door een berger afgesleept. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door: RTV Noord