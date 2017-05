Verbod kamerhuur op boten in Diepenring geen gelopen race

De gemeente Groningen mag niet zomaar een verbod op kamerverhuur in de Diepenring instellen. Een meerderheid van de gemeenteraad eist dat het college ook andere mogelijkheden bekijkt om verwaarloosde schepen te verwijderen.

Het college wil per 2023 geen kamerhuur meer op boten in de Diepenring. Er moet dan een algemeen verbod gelden. Volgens wethouder Van der Schaaf is dit de enige manier om kamerverhuur uit te bannen. De andere optie is eigenaren uitkopen, maar dat zou de gemeente teveel op kosten jagen. 'Dat is met deze aantallen onbegonnen werk.'Van der Schaaf wil de juridische haalbaarheid van een verbod onderzoeken. Dat mag, maar van de raad moet hij meer doen. Want volgens de meerderheid, met daarin alle collegepartijen (partij van de Arbeid, GroenLinks, D66 en VVD), zijn niet alleen de studentenschepen slecht onderhouden. Bovendien zijn er misschien ook andere mogelijkheden om van slecht onderhouden schepen af te komen, bijvoorbeeld door ze op brandveiligheid af te keuren.De raad droeg het college verder unaniem op zoveel mogelijk opties voor nieuwe ligplekken te bekijken. In de Diepenring verdwijnen negenentwintig plekken (negen daarvan zijn al weg). Het college zegt toe hiervoor nieuwe plekken te creëren elders in de stad. Maar volgens de raad wordt al jaren over uitbreiding van het aantal ligplaatsen gesproken en lukt dit steeds niet. Dat moet nu anders.De gemeenteraad besprak al deze zaken woensdagavond; op tafel lag de Watervisie van het college. Die kwam er met pijn en moeite doorheen. Alleen de collegepartijen stemden voor. Kern van de visie is dat de Diepenring meer betrokken moet worden bij de binnenstad. Door bijvoorbeeld de aanleg van terrassen aan of op het water moeten stadjers meer aan de Diepenring hebben. Daarvoor moeten dus woonboten wijken.Het Woonschepen Comité Groningen is groot tegenstander van de plannen. Het comité heeft er geen enkel vertrouwen in dat er voldoende nieuwe ligplekken komen. Het algemeen verbod op kamerverhuur op het water maakt volgens het comité geen schijn van kans. Bovendien zou het niks oplossen, omdat het de studenten wel verjaagt, maar niet de boot zelf.Over de toekomst van de Noorderhaven volgt nog een apart debat in de gemeenteraad.