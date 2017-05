Ook Ten Boer wil dat buitengebied rol krijgt bij schadeprotocol

De gemeente Ten Boer vindt ook dat het buitengebied moet meepraten over een nieuw schadeprotocol voor bevingsschade. Dinsdag sprak Oldambt zich daar al voor uit.

Alleen de twaalf 'aardbevingsgemeenten', waaronder Ten Boer, mogen aanschuiven bij de gesprekken over een nieuw protocol voor de afhandeling van bevingsschade. Volgens Ten Boer begint het nieuwe protocol zo met een valse start. Ook gebieden die buiten die gemeentegrenzen vallen maar wel bevingsschade hebben - het buitengebied - zouden moeten meepraten.Ten Boer vraagt alle bevingsgemeenten om ook het buitengebied een plek aan de onderhandelingstafel te gunnen. Datzelfde verzoek is gestuurd naar de provincie, de Tweede Kamer en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.Dinsdag sprak Oldambt zich ook al uit voor het buitengebied. Dat is een van de gemeenten waarin wel schade wordt geconstateerd, maar die niet bij de officiële bevingsgemeenten hoort.