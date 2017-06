Stad steunt RUG en overweegt vriendschapsband met Chinese Yantai

De gemeente Groningen is bereid een stedenband met de Chinese stad Yantai te sluiten. Op die manier kan de gemeente de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen voor een campus in die stad ondersteunen.

Twee jaar geleden was de stedenband ook al onderwerp van gesprek, nu is officieel het verzoek van Yantai binnengekomen. De gemeente is bereid zo'n band aan te gaan, maar wel pas op het moment dat de campus van de Rijksuniversiteit in Yantai echt doorgaat.De gemeente geeft zelf geen oordeel over de plannen die binnen de universiteit tot verdeeldheid leiden. Zo vrezen medewerkers en studenten voor de gevolgen voor de universiteit in Groningen als personeel naar China vertrekt. Ook staat de academische vrijheid daar ter discussie. De gemeente heeft daar geen boodschap aan.Burgemeester Peter den Oudsten: 'Als er qua wetgeving in de Tweede Kamer ruimte voor wordt gemaakt dan gaan wij niet nog een keertje als knapste jongetje van de klas opnieuw de plannen beoordelen.'Volgens Den Oudsten ontstaan stedenbanden vooral op verzoek van anderen: 'Als er belangrijke instellingen in de stad zijn die vinden dat wij als gemeente een positie moeten innemen naar hun buitenlandse contacten dan zijn wij ondersteunend.' In China geldt de steun van overheden volgens hem 'als een heel belangrijk gegeven'.De gemeenteraad wil wel het fijne weten van deze stedenband. De raad is kritisch, omdat er al banden zijn met andere Chinese steden.