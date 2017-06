Politie schiet bij aanhouding; BMW crasht na achtervolging (update)

De politie doet onderzoek bij de gestolen BMW. (Foto: FPS / Richard Degenhart)

Een auto is woensdagnacht gecrasht in Appingedam na een achtervolging. Eerder op de avond had de politie geschoten bij een mislukte aanhouding.

Bij een politiecontrole even voor middernacht in Rolde wilde de 18-jarige automobilist uit Arnhem niet stoppen. Daarop besloot de politie te schieten. De BMW stond te boek als gestolen. De automobilist gaf plankgas, waarna de politie de man achtervolgde.



In de buurt van de McDonald's aan de Farmsumerweg in Appingedam reed de wagen in een sloot. De bestuurder is aangehouden en in de cel gezet. Hij is onderzocht door een arts, maar bleek niet gewond te zijn.



Onderzoek Rijksrecherche

De politie wil nog niet zeggen waarom en hoe vaak is geschoten. Dit wordt onderzocht door de Rijksrecherche.



'Er is een situatie geweest waardoor de agenten zich genoodzaakt voelden hun dienstwapen te trekken. Waarom, dat wordt nu onderzocht', zegt politiewoordvoerder Pyter de Roos.

Door: RTV Noord Correctie melden