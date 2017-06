Verbazing over opstappen bestuur Landgoed Mensinge

(Foto: Rijksmonumenten)

Wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld is teleurgesteld over het plotselinge vertrek van het bestuur van Landgoed Mensinge in Roden. Het bestuur besloot woensdagavond op te stappen.

De stichting Landgoed Mensinge kreeg de afgelopen jaren minder geld van de gemeente door bezuinigingen, maar moest wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren.



Het landgoed raakte daardoor in financiële nood. De schuld bedroeg vorig jaar zo'n 15.000 euro.



Saneringsplan

Twee weken geleden gaf de gemeente het bestuur de opdracht om een saneringsplan te maken om de organisatie weer gezond te maken. Dat houdt in dat het landgoed vooral zou moeten draaien op vrijwilligers, met minder personeel. Het bestuur was het daar niet mee eens en stapte op.



Gewoon open

Volgende week beslist het college van B en W van Noordenveld over hoe het nu verder moet met Landgoed Mensinge. Ondertussen draait het landgoed wel gewoon door.



Zo is Havezate Mensinge op Tweede Pinksterdag open op de Dag van het Kasteel.



