Automobilist botst tegen boom

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Aan de Wierumerschouwsterweg in Adorp is donderdagochtend een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder zat enige tijd bekneld, maar is door de brandweer uit het wrak bevrijd.

De bestuurder zat alleen in de auto. Hij wordt door ambulancepersoneel onderzocht.



De weg is afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Door: RTV Noord