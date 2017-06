Bestuurslid waterschap: 'Investeer in een betere waterkwaliteit'

(Foto: Reint Verkerk)

De drie miljoen euro die Waterschap Noorderzijlvest overhoudt op de begroting, wordt in de reserves gestoken. Bestuurslid Henk Boldewijn (PvdA) is het daar niet mee eens. Hij wil het geld steken in de verbetering van de waterkwaliteit.

'De waterkwaliteit is de afgelopen decennia al sterk verbeterd, maar je ziet het de laatste jaren minder worden. En dat is een groot probleem. Er komen meer meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water. Dan moet je als waterschap extra je best doen om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers te maken en de loop van beken te herstellen.'



'Beleid bijbuigen'

Wat Boldewijn betreft, wordt alsnog extra geïnvesteerd. 'We willen kijken of we dit beleid nog kunnen bijbuigen.'

Door: RTV Noord Correctie melden