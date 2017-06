'Er zijn te veel auto's in Helpman, en mensen zetten hem zomaar ergens neer'

De gemeenteraad van Groningen stemt volgende week woensdag naar verwachting in met betaald parkeren in de Tuinwijk en het oosten van Helpman. En dat is nodig ook, vinden buurtbewoners Jacky Roerdink en Ada de Jager.

De tweehonderd auto's die nu op de Engelse Kamp staan, komen straks de wijk in Jacky Roerdink - buurtbewoner

'Er zijn gewoon te veel auto's en mensen zetten hem zomaar ergens neer', zegt De Jager, lid van het wijkcomité Helpman oost. 'En als de bewoners 's ochtends vertrokken zijn, worden de plekken ingevuld door een heleboel mensen van DUO en de gemeente.''Betaald parkeren is voor ons de oplossing', stelt Roerdink. 'Sommige bewoners hebben daar moeite mee, dat is ook gebleken uit een enquête. Zoals het nu is, is de situatie eigenlijk onhoudbaar. Maar belangrijker nog: de urgentie neemt toe, omdat de Engelse Kamp straks bebouwd wordt. De ongeveer tweehonderd auto's die daar nu staan, komen straks de wijk in.'Volgens de dames is het onontkoombaar dat uiteindelijk in heel Helpman betaald parkeren wordt ingevoerd. Een gevolg van het zogenaamde waterbedeffect. Als in het oostelijk deel van de wijk betaald moet worden, gaan automobilisten in andere delen van de wijk parkeren. En dan ontstaan daar problemen.