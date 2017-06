'Virgil van Dijk kan duurste Nederlandse voetballer ooit worden'

Virgil van Dijk kan de allerduurste Nederlandse voetballer ooit worden. De voormalig FC Groninger kan van Southampton naar Manchester City verhuizen. City zou 57 miljoen euro voor de verdediger willen betalen.

Dat melden verschillende Engelse media. Er ligt in Manchester een vijfjarig contract voor Van Dijk klaar, waarbij hij ruim twee ton per week kan verdienen.Ook Chelsea en Liverpool zouden Van Dijk willen hebben. FC Groningen kan profiteren van een eventuele transfer van de speler. Hoeveel het de club kan opleveren, is niet bekend.Mocht de deal voor 57 miljoen euro doorgaan, dan lost Van Dijk Marc Overmars af als duurste Nederlandse voetballer. Hij vertrok in 2000 voor 40 miljoen van Arsenal naar Barcelona.