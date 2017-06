Joost Dijkema volgt Moti op als stadsmuzikant

Joost Dijkema is de nieuwe stadsmuzikant van Groningen. Nachtburgemeester Oelinda de Vries en stadsdichter Lilian Zielstra verkozen hem boven The Given Horse en veteraan Lou Leeuw.

De stadsmuzikant zal minimaal één keer per jaar een nummer over Groningen schrijven.De bekendmaking was woensdagavond in poptempel Vera, waar twee jaar geleden voor het eerst de verkiezing van stadsmuzikant werd gehouden.Dijkema volgt Moti op , die de titel de afgelopen twee jaar als eerste mocht dragen. Hij werd benoemd, ondanks dat hij eerder een conflict had met de gemeente. Moti speelde op de hoek van de Vismarkt in 2013 eens een kwartier te lang. Dat leverde een boete op van een stadswacht, die hij weigerde te betalen Ook Moti kreeg de opdracht elk jaar een nummer over Groningen te schrijven. Die nummers zijn helaas onvindbaar online.