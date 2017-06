Graanrepubliek 2.0: Een klokje drinken en met de trein terug naar huis

Oude granen terugbrengen, het open landschap herstellen en de mensen laten genieten van de producten van het Oldambt.

Dat is de kern van het project Graanrepubliek 2.0 van een aantal ondernemers. Grote aanjager is Peter Brul uit Bellingwolde. 'Het gaat om graansoorten als rode emmer en zwarte haver', zegt hij. 'Dat willen we gaan verwerken tot bier, whiskey en gin maar ook tot pasta's als macaroni en ravioli. Ook kan er bijvoorbeeld brood en muesli van worden gemaakt.'De Oude Remise in Bad Nieuweschans moet het centrum worden van de Graanrepubliek 2.0 'Daar willen we een mouterij, een brouwerij, een bakkerij en een proeflokaal vestigen. Mensen kunnen daar makkelijk met de trein komen, proeven van de produkten, een klokje drinken en weer met de trein terug naar huis reizen', zegt Brul.Hij is niet de enige die gelooft in het plan. Het Waddenfonds betaalt bijna 450.000 euro mee aan het project, zo maakte het woensdag bekend. In totaal is er ongeveer één miljoen euro nodig voor de uitvoering. Brul heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken: 'De financiering is op een haar na rond.'