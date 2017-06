Lopend Vuur: Een echte fan van FC Groningen heeft een seizoenkaart

De verkoop van seizoenkaarten bij FC Groningen valt tegen. In vergelijking met vorig jaar zijn er flink minder kaarten verkocht, zei supporterscoördinator Matthias Mulder gisteren tegen RTV Noord.

Volgens hem wil het publiek vermaakt worden. Blijkbaar gebeurde dat te weinig het afgelopen seizoen.Geldt dat ook voor jou? Volg je de FC zonder seizoenkaart omdat het spel niet echt aantrekkelijk was? Of hoort een echte fan altijd zo'n kaart te hebben?