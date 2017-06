Wie bedenkt nieuwe naam voor studentencomplex in Paddepoel?

(Foto: KENK Architecten Amsterdam) (Foto: KENK Architecten Amsterdam)

Woningcorporatie Nijestee zoekt een naam voor het nieuwe complex dat op het terrein van de voormalige Trefkoel in Paddepoel in Groningen komt te staan. Verdeeld over drie woonblokken kunnen er 465 internationale studenten terecht.





Een jury kiest de mooiste naam en de inzender wint een stadsfiets. De naam wordt op 28 juni tijdens de officiele oplevering bekend gemaakt.



Het hoogste gebouw wordt een toren van 50 meter hoog, met zestien woonlagen. 'Bij een nieuw gebouw hoort een nieuwe naam', vindt Nijestee. Daarom kunnen mensen tot 12 juni via www.nijestee.nl/nijenaam een suggestie insturen.

