Leerlingen Gomarus gaan mogelijk later naar school vanwege spits

Leerlingen later laten beginnen, om zodoende de spits te ontlasten? Het is een idee van Timo Hakvoort (16) en Jesse van der Zijden (16) en het zou zomaar eens werkelijkheid kunnen worden.

De twee scholieren van het Gomarus College in Stad bedachten de roosterwijziging als onderdeel van een schoolopdracht. De directie reageerde overwegend enthousiast.'We zochten naar een oplossing voor de spits, en dit is de enige oplossing die we voor onze school kunnen verzinnen', aldus Timo. Met behulp van de roostermakers hebben de twee een ander rooster gemaakt, zodat iedereen om 10.00 uur kan beginnen. 'Over het algemeen zijn de andere leerlingen heel erg blij dat ze wat langer kunnen slapen.'Maar is het ook haalbaar? En moeten leerlingen ook langer door, aangezien ze later beginnen? 'Dat komt allemaal wel goed, er zijn straks minder lessen op een dag', antwoordt Jesse. 'We hebben zitten rekenen met de roorstermakers en plannen het nu gewoon strakker in. We hebben nu ook al geen acht uur per dag les.'Timo en Jesse hebben het idee ook mogen presenteren voor het managementteam van de school, en de reacties blijken overwegend positief. 'Dat was wel spannend', aldus Jesse. 'Theoretisch gezien zagen ze het zitten, maar praktisch gezien moeten we er nog mee bezig. Er zijn nog bezwaren zoals de beschikbaarheid van de leraren en de lokalen.'David de Jong, directeur van het Gomarus, vindt het de moeite waard om er 'heel goed' naar te kijken. 'Er zitten minder mensen in de spits, daarnaast kinderen kunnen om 10.00 uur meer in zich opnemen. En als personeel krijgen we 's ochtends meer tijd om dingen te doen waar we anders nooit tijd voor hebben.''Sommige leraren vinden het een prachtig plan, anderen vinden het helemaal niets', gaat De Jong verder. Daar ligt volgens hem aan ten grondslag dat in tegenstelling tot leerlingen, leraren zich 's ochtends juist fitter voelen. 'Zowel voor de school als voor het openbaar vervoer kan het dingen opleveren waar we allemaal blij van worden.'De directeur hoopt 1 januari meer duidelijkheid te kunnen geven over de haalbaarheid van het plan.