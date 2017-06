Eigenaar Refaja moet toeleggen op ziekenhuizen

De Treantgroep, eigenaar van onder meer het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, heeft in 2016 5,4 miljoen euro verlies geleden op de ziekenhuiszorg. Maar dat verlies wordt gecompenseerd met een winst van 6,2 miljoen op de andere zorgactiviteiten van Treant.

Tachtig tot negentig procent van de zorg blijft hetzelfde Carla van de Wiel - bestuursvoorzitter Treant

De jaarcijfers werden donderdagochtend gepresenteerd.Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant verwacht een paar magere jaren om de zorggroep op termijn financieel gezond te maken. 'Dat vraagt om investeringen die het financiële resultaat de komende jaren zullen beïnvloeden. Tegelijk verwachten we de komende jaren de kosten structureel te verlagen waardoor we binnen een paar jaar een gezondere financiële huishouding zullen hebben.'Ze stelt vast dat er nog veel moet gebeuren om de verlieslijdende ziekenhuiszorg op orde te krijgen.Zo moet de bedrijfsvoering beter. Daarvoor kijkt de Zorggroep ook naar wat op welke locatie aan zorg overeind kan blijven. Volgens bestuursvoorzitter Carla van de Wiel hoeven inwoners van Stadskanaal en omstreken niet te vrezen voor een uitgekleed Refaja. 'Tachtig tot negentig procent van de zorg blijft hetzelfde. We zullen alles doen om die goede bereikbare betaalbare zorg in de regio te behouden. Dat betekent dat de acute zorg en verloskunde geleverd blijft vanuit ook locatie Refaja.'De Zorggroep heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsen, patiëntenorganisaties en andere betrokken over de locaties. In juli wordt duidelijk wat de regio aan vragen en wensen heeft neergelegd. Eind dit jaar komt de Treant Zorggroep met een regiovisie. Dan is echt duidelijk welke kant het opgaat met de drie locaties.Ook afgelopen jaar heeft Treant veel geïnvesteerd. Onder meer in een nieuwe operatiekamercomplex in het Refaja ziekenhuis, maar ook in de aanschaf van een Da Vinci-robot, een PET-CT scan en de vorming van één ICT-systeem.