Kampioenen van Lycurgus geselecteerd voor Oranje

Volleyballers Just Dronkers en Auke van de Kamp zijn geselecteerd voor Oranje om mee te doen aan de World League. Beide spelers deden niet mee aan de WK-kwalificatie.

Ook Wouter ter Maat is opgeroepen. Zij vervangen voorlopig Gijs Jorna, Robin Overbeeke en Kay van Dijk. Die drie krijgen rust, nadat Nederland zich afgelopen weekend voor het eerst sinds 2002 plaatste voor het Wereldkampioenschap volgend jaar in Italië en Bulgarije.Dronkers en Van de Kamp werden het afgelopen seizoen kampioen met Lycurgus en zaten kort daarop bij de voorlopige selectie van Oranje. Ze vielen vervolgens af voor de WK-kwalificatie.Komend weekend begint Nederland aan de World League. Oranje speelt in de Turkse hoofdstad Ankara tegen Egypte, China en Turkije.Oranje speelt daarna nog twee weekenden waarin drie wedstrijden worden gespeeld. Het laatste weekend wordt gespeeld op de nieuwe Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Dat wordt gecombineerd met de World Tour Beachvolleybal, waar ook de Groningse Alexander Brouwer aan meedoet.