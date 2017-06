Katholieke basisscholen lokken docenten met gratis studie

De katholieke basisscholen die vallen onder de stichting Primenius in Stadskanaal bieden aspirant-leraren een premie aan van 6000 euro. Die krijgen ze als ze zich nu al voor een paar jaar verbinden om aan een van de 33 scholen les te gaan geven en daar ook stage te lopen.

Je kunt wachten tot er een container leerkrachten komt, of ondernemender zijn John van Meekeren - bestuursvoorzitter

Zo hoopt Primenius ook na 2020 nog genoeg geschikte leraren voor de klas te houden. Tegen die tijd wordt alleen al in Groningen en Drenthe een tekort van 250 leraren verwacht. Nu lukt het de stichting met kunst en vliegwerk om alle vacatures te vullen, maar dat wordt met het jaar moeilijker.Bestuursvoorzitter John van Meekeren hoopt met deze premie zeker tien extra leraren per jaar te lokken, van de in totaal zestig die hij nodig heeft. 'Je kunt als bestuurder wel wachten tot er een container met leerkrachten komt, maar je kunt ook ondernemender zijn en kijken hoe je goede mensen aan je kunt binden en het vak aantrekkelijker maken.'Primenius werkt daarbij samen met KPZ, de katholieke Pabo in Zwolle. Maar ook studenten aan andere lerarenopleidingen en zij-instromers vanuit een ander beroep kunnen aan dit zogeheten talentenprogramma meedoen. Dan moeten ze wel een extra certificaat halen dat vereist is om aan een katholieke school les te geven.Het gaat de stichting overigens niet alleen om leraren voor de klas, maar ook om zogeheten pedagogische professionals, die leraren kunnen ondersteunen en daarvoor een tweejarige hbo-opleiding moeten volgen. Zij krijgen een vergoeding van 3000 euro. Deze pedagogische professionals zijn een nieuw fenomeen in onderwijsland. Ze moeten voor een meer gepersonaliseerd onderwijs zorgen waarbij elk kind individueel wordt benaderd.