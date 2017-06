Zelfs op de top van de Alpe d'Huez gaat niets boven Groningen

Ook al is de Alpe d'Huez vele male hoger dan het hoogste punt in onze provincie, toch gaat ook daar niets boven Groningen. De bekende slogan is donderdag op de top van de legendarische berg geschreven, vanwege de actie Alpe d'HuZes.





Zes keer beklimmen

De Alpe d'HuZes is een jaarlijks terugkerende actie waarbij deelnemers zoveel mogelijk geld proberen te verzamelen voor onderzoek naar kanker. Het doel is om in één dag zes keer de berg te beklimmen op de fiets.



Niet iedereen pakt overigens de tweewieler: verschillende deelnemers bereiken de top van berg ook te voet. Zo hebben de wandelaars van het Groningse team de eerste beklimming in 3 uur en 13 minuten voltooid, nadat ze om half vijf 's morgens waren begonnen.



Elf miljoen euro

Naast de deelnemers van het Er gaat niets boven Groningen-team doen ook nog andere Groningers mee aan de twaalfde editie van de Alpe d'HuZes. Rond 20:00 uur wordt het voorlopige eindbedrag bekendgemaakt. Vorig jaar werd ruim elf miljoen euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.



Een van de deelnemende teams van de actie heeft de slogan als teamnaam. Daarin zitten medewerkers van de gemeente Groningen en andere Groningers.

