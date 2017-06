De losse stoeptegel-app van Delfzijl? Die komt nog niet

De app van gemeente Delfzijl waarin bewoners losse stoeptegels, kapotte lantaarnpalen, zwerfafval en meer kunnen doorgeven aan de gemeente, wordt vandaag tóch niet gelanceerd.

De gemeente zou vandaag de melding-functie van de app officieel bekendmaken, maar het feest gaat niet door. Bij RTV Noord merkten we in een testje deze week dat de app vastloopt als je een melding wil doen. Dat merkt de gemeente nu ook:'Ons bereiken signalen dat de app op dit moment niet op alle telefoontoestellen goed werkt. Deze signalen nemen wij serieus en zoeken hiervoor eerst een oplossing.'Wanneer de melding-functie wel werkt, is nog niet bekend.